Nachhaltig und praktisch: 25 Jahre Carsharing in Bamberg

"Ökobil" heißt jetzt "meiaudo CarSharing" - vor 1 Stunde

BAMBERG - "Ökobil" – 25 Jahre trug das Carsharing in Bamberg diesen Namen. Zum Jubiläum nun nannte sich der Verein in "meiaudo" um. Er präsentierte sich und seine Fahrzeuge am Samstag, 11. Februar, auf dem Maxplatz und hatte viel über seine Geschichte, seine Mitglieder samt der Frischekur zu berichten.

Zehn Fahrzeuge auf dem Maxplatz, alle gebrandet mit dem neuen Logo. Vom Elektroflitzer über die Familienkutsche bis zum Neun-Personen-Bus ist alles dabei. © Gabriele Wiesemann



550 Mitglieder und 25 Autos zählt der neu umbenannte Bamberger Verein "meiaudo Carsharing". Ein Mitglied ist Gabriele Wiesemann. Seit drei Jahren nutzt sie das Angebot. Für sie und ihre Familie hat das verschiedene Gründe. Einerseits stand ihr eigenes Auto mehr herum, als dass sie es fuhr, andererseits denken die Wiesemanns nachhaltig.

meiaudo hat mehrere Bedeutungen

Umbenennung von ökobil in meiaudo: Kreideschrift, gezogen von einem Sandschreiber, auf dem Maxplatz-Pflaster. © Helke Jacob



Als aktives Mitglied des Vereins hat sich Gabriele Wiesemann gemeinsam mit dem Vorsitzenden Josef Lehner und vielen weiteren Auto-Teilenden um ein neues Erscheinungsbild des Carsharings bemüht. Der alte, etwas sperrige und in die Jahre gekommene Name "ökobil" sei nicht mehr zeitgemäß gewesen. Denn so, wie auch betagte Fahrzeuge ab und zu ausgewechselt werden müssen, sei es wichtig, Name und Image des Betreibervereins den Anforderungen der modernen Zeit anzupassen.

Der fränkische Bezug im Namen weist auf lokale Verbundenheit hin, kann aber auch anders gedeutet werden. Denn bei einem Kreativ-Wettbewerb zur Frage, was "meiaudo" heißt, wenn jeder Buchstabe eine Bedeutung bekommt, gewann Julia Rattke den ersten Preis mit folgender Deutung: M = megapraktisch, E = einfach, I = intelligent, A = alltagstauglich, U = umweltfreundlich, D = da, wenn man´s braucht, O = optimal.

Geschichte und Mitglieder von "ökobil"

Frankenkönig Mäc Härder posiert vor meiaudo. © Helke Jacob



Frisch geputzt, mit neuem Logo versehen und ordentlich aufgereiht stehen die weißen Autos – vom Renault Clio bis hin zum Kleinbus – auf dem Bamberger Maxplatz. Wiesemann resümiert vor der kleinen Zuhörerschaft die Geschichte des Carsharings in Bamberg und interviewt erste und langjährige Mitglieder, Vorstände und Partner.

Ein prominenter meiaudo-Nutzer beispielsweise ist Bambergs Dritter Bürgermeister Wolfgang Metzner. Er stellt neben den bereits genannten Vorteilen heraus, dass man sich einfach um nichts kümmern müsse. "Zum Beispiel um das lästige Winterreifen-Wechseln kommt man herum", erklärt er. Mäc Härder, Kabarettist aus Bamberg, ist als König aus Franken in passender Robe erschienen. Auch er ist Fan von "meiaudo" und findet ein paar witzige Worte: Er sei als Frankenkönig zwar arm, habe aber immerhin 25 Kutschen und Personal, die diese pflegen.

Wiesemann stellt in bunter Reihenfolge Menschen vor, die hinter der Idee Carsharing stehen, die Pioniere der ersten Stunde sind oder die die Idee unterstützen. Dabei lässt sie die kleine Erfolgsgeschichte unterhaltsam Revue passieren. Schließlich dürften die "ökobil"-Initiatoren schon ein bisschen stolz auf sich sein. Nahm doch das Carsharing, laut ihren Aussagen, unter anderem in Bamberg als einen der ersten Standorte seinen Lauf. Außerdem steht die Domstadt nach München bayernweit an zweiter Stelle beim Verhältnis Fahrzeuge zu Einwohnern.

Helke Jacob