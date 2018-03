Nächtlicher Brand: Wohnhaus stand komplett in Flammen

POMMERSFELDEN - Dicht qualmte der Rauch aus dem Dachstuhl, die Feuerwehr rückte mit Drehleiter und zahlreichen Einsatzkräften an: In der Nacht auf Montag ist in Pommersfelden im Landkreis Bamberg ein Einfamilienhaus komplett in Flammen aufgegangen.

Die Feuerwehr konnte trotz schnellen Eingreifens nicht verhindern, dass das Wohnhaus vollkommen zerstört wurde. Foto: NEWS5 / Herse



Das Feuer brach kurz vor Mitternacht aus, wie die Pressestelle der Polizei Oberfranken mitteilte. Bald stand das Gebäude vollständig in Flammen. Obwohl zahlreiche Einsatzkräfte anrückten, um den Brand zu bekämpfen, ist eine Hälfte des Hauses komplett ausgebrannt. Die Bewohner konnten sich rechtzeitig vor dem Feuer retten, verletzt wurde niemand, teilte die Polizei mit. Allerdings liegt der Sachschaden bei etwa 200.000 Euro. Die Kripo Bamberg hat die Ermittlungen zur Brandursache übernommen.

