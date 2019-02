Nahe Bamberg: Auto landet nach Rutschpartie in Bach

Leichter Schneefall in der Nacht hatte für glatte Straßen gesorgt

PEULENDORF - Am frühen Freitagmorgen war eine 55-jährige Autofahrerin im Landkreis Bamberg unterwegs, als ihr Wagen auf der schneebedeckten Fahrbahn ins Rutschen kam. Das Fahrzeug landete schließlich neben der Straße in einem Bach.

Auf der leicht schneebedeckten Fahrbahn kam der Wagen der 55-Jährigen ins Rutschen. © NEWS5 / Merzbach



Leichter Schneefall kann für Autofahrer schnell zum Problem werden. Diese Erfahrung musste am Freitagmorgen gegen 5.15 Uhr eine 55-jährige Kleinwagenfahrerin zwischen Peulendorf und Köttensdorf machen. Wie die Polizei berichtet, geriet die 55-Jährige mit ihrem Ford auf der glatten Straße ins Schlingern.

Der Kleinwagen rutschte daraufhin über die Fahrbahn in einen Graben, überschlug sich und landete auf dem Dach, mitten in einem Bach. Dieser führte zum Glück nur wenig Wasser, sodass keine Lebensgefahr für die Fahrerin bestand. Die 55-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Um weitere Untersuchungen durchzuführen, wurde die Frau mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Die Feuerwehr sicherte die Unfallstelle ab, bis der Abschleppdienst den Kleinwagen aus dem Bach gehoben hatte.

ankl