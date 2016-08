Nicht ganz jugendfrei: Mann entblößt sich in Bamberg

Exhibitionist zeigt Geschlechtsteil - Mutter und dreijährige Tochter belästigt - vor 1 Stunde

HALLSTADT - Ein Unbekannter hat sich am Freitagmittag in einem offenen Café in Hallstadt entblößt. Der Mann zeigte sein Geschlechtsteil und spielte daran. Dabei wandte er sich in Richtung einer Familie.

Der Appetit dürfte den Gästen am Freitagmittag wohl vergangen sein. Ein noch unbekannter Mann hat sich in einem Einkaufszentrum in der Michelinstraße entblößt und in einem offenen Café sein Geschlechtsteil gezeigt. Danach wandte sich der Unbekannte zu einer 36-jährigen Frau und "manipulierte" vor den Augen ihres Mannes und der dreijährigen Tochter daran, wie die Polizei mitteilte. Als ihn der Familienvater zur Rede stellen wollte, ergriff der Unbekannte die Flucht.

Die Polizeiinspektion sucht deshalb nach dem etwa 55-Jährigen. Es liegt folgende Beschreibung des Mannes vor:

Er ist in etwa 55 Jahre alt, zwischen 175 und 180 Zentimeter groß, hatte eine normale Figur und kurze, graue Haare. Er war mit einer dunklen und kurzen Arbeiterhose - die meiste Zeit - bekleidet und hatte ein graues T-Shirt an.

Hinweise können an 0951-9129310 gegeben werden.

Hier geht es zu allen Polizeimeldungen des Tages.

mw

Mail an die Redaktion