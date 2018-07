Notruf missbraucht: Drogenbesitzer ruft Polizei auf den Plan

48-Jähriger hatte über 220 Gramm Haschisch in seiner Wohnung vorrätig - vor 1 Stunde

BAMBERG - Gleich mehrmals hat ein Mann am Montag in Bamberg den Polizei-Notruf missbraucht, bis die Beamten schließlich die Wohnung des Störenfrieds aufsuchten. Dort entdeckten sie heikle Substanzen.

Der 48-Jährige aus dem Bamberger Berggebiet wählte in den Nachmittagsstunden des Montags wiederholt den Notruf. In den Gesprächen mit den Beamten wurde er außerdem ausfällig. Als eine Streife wenig später an der Wohnung des Mannes nach dem Rechten sehen wollte, bemerkten die Polizisten sofort, dass der 48-Jährige unter Drogeneinfluss stand.

Der Mann räumte ein, Rauschgift zu besitzen. Über 220 Gramm Haschisch fanden die Beamten daraufhin in der Wohnung. Die Ermittlungen gegen den Drogensünder dauern weiter an.

