Offiziell: Stadt Bamberg beteiligt sich an Sandkerwa

Weiterer wichtiger Schritt zur Sicherung der Traditionsveranstaltung - vor 2 Stunden

BAMBERG - Mit der notariellen Beurkundung der Beteiligung der Stadt Bamberg an der Ausrichtung der Sandkerwa 2018 wurde nun ein weiterer, wichtiger Schritt zur Erhaltung und Sicherung der oberfränkischen Traditionsveranstaltung getan.

2018 wird in Bambergs Altstadt wieder die Sandkerwa gefeiert - die Zusammenarbeit zwischen Stadt und Bürgerverein zur diesjährigen Ausrichtung der Traditionsveranstaltung wurde heute notariell beurkundet. © Bastian Böttner



Jetzt ist es offiziell: 2018 wird in Bambergs Altstadt wieder gefeiert! Am Donnerstag wurde die Einigung zwischen dem Bürgerverein 4. Distrikt und der Stadt Bamberg notariell beurkundet. Damit steht nun fest, dass sich die Stadt über ihre 100-prozentige Tochtergesellschaft, die Bamberg Congress + Service GmbH (BSG), mit einem Anteil von 49,9 Prozent an der Bamberger Sandkerwa Veranstaltungs GmbH und damit der Ausrichtung des traditionellen Festes im Sandgebiet beteiligt - ein weiterer wichtiger Schritt zur Sicherung der beliebten Kirchweih.

Neue Zusammenarbeit

Die BSG verfügt über langjährige Erfahrung im Veranstaltungsbereich und stellt mit dem Chef Horst Feulner einen der beiden Geschäftsführer der neuen Sandkerwa GmbH.

Ein wichtiger Schritt war die Vertragsunterzeichnung bei Notar Dr. Jens Eue (hinten) durch die beiden neuen Geschäftsführer Jürgen Wirth und Horst Feulner sowie Simone Franke vom Bürgerverein 4. Distrikt (v.l.n.r.) © Pressestelle Stadt Bamberg



Von Seiten des Bürgervereins ist Jürgen Wirth zum Geschäftsführer bestellt worden.

Prokuristen der Sandkerwa GmbH sind nun Simone Franke (Bürgerverein) und Dominik Nakic (BSG). Nach dem formellen Vollzug der Beteiligung der Stadt Bamberg nimmt jetzt die Sandkerwa GmbH ihre operative Tätigkeit in der neu gestalteten Form auf. Es gilt nun gemeinsam mit allen Beteiligten ein Konzept zu erarbeiten - an erster Stelle steht aber das Thema Sicherheit.

Die frohe Kunde, dass die 2017 erstmals ausgefallene Sandkerwa in diesem Jahr wieder stattfinden wird, verbreitete sich bereits vor knapp zwei Wochen. Auf seiner Mitgliederversammlung hatte sich der Bürgerverein 4. Distrikt mehrheitlich für eine Zusammenarbeit mit der Stadt entschieden.

Katja Kiesel