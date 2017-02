Parkplatzschlägerei in Bamberg: 30-Jähriger in Haft

BAMBERG - Nach der handfesten Auseinandersetzung am Montagabend mit fünf Verletzten konnte die Kriminalpolizei Bamberg zwischenzeitlich die Umstände der Streitigkeiten ermitteln. Ein 30-Jähriger sitzt seit Dienstagnachmittag in Untersuchungshaft.

Am Montag war es auf dem Parkplatz eines Supermarktes zu einer Schlägerei mit fünf Verletzten gekommen. Nun sitzt einer der Aggressoren in Haft. © NEWS5 / Merzbach



Gegen 16.15 Uhr war es am Montag auf dem Parkplatz eines Discounters in der Gaustadter Hauptstraße zu einer größeren Schlägerei gekommen. Ausgelöst wurde sie, wie die Ermittlungen der Kripo Bamberg ergaben, weil ein Fahrzeugführer beim Ausparken einen Mann touchierte, der mit weiteren zwei Bekannten auf dem Parkplatz zu Fuß unterwegs war.

Der Angefahrene geriet darüber in Rage und in der Folge entwickelte sich zwischen den beiden Fahrzeuginsassen und den drei Fußgängern die handfeste Auseinandersetzung. In deren Verlauf ging ein 26-Jähriger zu Boden. Daraufhin trat ein 30-Jähriger mehrmals gegen den am Boden liegenden Mann, darunter auch gegen dessen Kopf, so dass dieser mit dem Kopf heftig gegen eine Wand prallte und bewusstlos liegen blieb.

Ein in der Nähe befindlicher Arzt kümmerte sich umgehend um den regungslosen 26-Jährigen und versorgte ihn medizinisch. Der Schwerverletzte und alle weiteren Beteiligten mussten in Krankenhäuser gebracht werden.

Beamte der Bamberger Polizei und die Kriminalpolizei führten noch am Abend erste Vernehmungen durch. Gegen alle Beteiligten laufen Ermittlungen wegen Körperverletzungen.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Bamberg erging am Dienstagnachmittag gegen den 30-jährigen Mann Haftbefehl wegen versuchten Totschlags und gefährlicher Körperverletzung. Er sitzt seitdem in einer Justizvollzugsanstalt.

