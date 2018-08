Pferdeäpfel im "Aquarena"-Bad: Polizei sucht Unbekannten

Erneut wird das Bad Ziel einer Schmutz-Attacke - Polizei bittet um Hinweise - vor 44 Minuten

ZAPFENDORF - "Wer bringt den Pferdekot ins Schwimmbad?", fragt die Polizei in ihrer Pressemitteilung. Der Hintergrund: Zum wiederholten Mal ein hat Unbekannter Teile des Aquarena-Schwimmbades in Bamberg in der Nacht zum Donnerstag mit dem Tierkot beschmiert.

Es war nicht das erste Mal: Bereits vor einer Woche hatte ein Unbekannter das Schwimmbecken des "Aquarena"-Schwimmbades in Zapfendorf mit Pferde-Fäkalien verunreinigt. Nun meldet die Bamberger Polizei einen neuen Vorfall in dem Freibad. In der Nacht zum Donnerstag ist der Unbekannte offenbar erneut ins Bad eingestiegen. Dieses Mal beschmierte er die Sitzbank, den Einstieg ins Schwimmbecken sowie das Sprungbrett des Drei-Meter-Turms mit den Pferdeäpfeln.

Die Polizei sucht nach dem unbekannten Schmierfink und bittet unter der Telefonnummer 09519129310 um Hinweise zu dem Fall.

