Pizzabote bei Unfall nahe Memmelsdorf schwerst verletzt

Golf war in einer scharfen Rechtskurve von der Straße gekommen - vor 41 Minuten

SCHMERLDORF - Bei einem Unfall am Dienstagnachmittag ist im Landkreis Bamberg ein Pizzabote schwerst verletzt worden. Sein VW Golf hat sich nach einer Rechtskurve mehrfach überschlagen.

Der Golf: Totalschaden, im Kofferraum hat es die Cola-Flaschen durcheinandergewürfelt. Ein paar Meter weiter liegt ein einsames Stück Pizza auf dem Grünstreifen, auf der angrenzenden Wiese ein Flyer des Lieferdienstes, für den der Fahrer unterwegs war. Es sind die Spuren eines schweren Unfalls, der sich am Dienstagnachmittag im Landkreis Bamberg ereignet hat.

Gegen 17.30 Uhr kam der Wagen eines Pizzaboten nach Angaben der Polizei von der Straße zwischen Kremmeldorf und Schmerldorf ab. In einer scharfen Rechtskurve muss der 20-Jährige Fahrer die Kontrolle verloren haben, der Golf überschlug sich mehrfach. Der Fahrer wurde aus dem Fahrzeug geschleudert und erlitt schwerste Verletzungen. Der gleichaltrige Beifahrer erlitt ebenfalls Verletzungen.

Ein Rettungshubschrauber landete am Unfallort. Die Feuerwehrkräfte sperrten die Kreisstraße für die Unfallaufnahme, der Rettungsdienst brachte das verletzte Duo in umliegende Krankenhäuser. Am Auto entstand ein Sachschaden von geschätzt 10.000 Euro. Die Lieferung im Kofferaum erreichte wohl nie ihren Bestimmungsort.

