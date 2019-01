Plan steht: Neue S-Bahn-Haltestelle im Bamberger Süden wird kommen

Brose-Arena wird somit zu Fuß erreichbar - vor 1 Stunde

BAMBERG - Die Planungen für eine neue Haltestelle im Süden Bambergs sind in trockenen Tüchern. Am Donnerstag veröffentlichten die Deutsche Bahn und der Freistaat Bayern, dass der Planungsvertrag für den Bau der S-Bahn-Haltestelle feststeht. Einige Geduld müssen Fahrgäste aber vorerst trotzdem noch mitbringen.

So wie in Erlangen-Bubenreuth soll auch im Bamberger Süden ein rundum neuer Haltepunkt entstehen. © Klaus-Dieter Schreiter



So wie in Erlangen-Bubenreuth soll auch im Bamberger Süden ein rundum neuer Haltepunkt entstehen. Foto: Klaus-Dieter Schreiter



Die Planungen für die neue S-Bahn-Haltestelle in Bamberg werden immer konkreter. Im Süden der Universitätsstadt soll der neue Haltepunkt "Bamberg Süd" entstehen, durch den unter anderem die Brose-Arena für die Fahrgäste schneller und einfacher erreicht werden kann.

Vor wenigen Tagen einigten sich der Freistaat Bayern und die Deutsche Bahn auf den Vertrag für die Entwurfs- und Genehmigungsplanungen – die formellen Vorbereitungen sind somit abgeschlossen.

Bilderstrecke zum Thema Mehr Komfort, mehr Sitzplätze: Das ist der neue ICE 4 Mit Trommelwirbel, Lichtshow und Konfetti hat die Deutsche Bahn am Mittwoch im Berliner Hauptbahnhof die Premiere des neuen ICE gefeiert. Ab Spätherbst ist er auf der Strecke Hamburg, Fulda, Würzburg, Nürnberg, München unterwegs. Wir durften uns den neuen Hightech-Zug vorab anschauen.



"Der Bau des Haltepunktes 'Bamberg Süd' nimmt nun konkrete Gestalt an. Das wird vor allem die Basketballfans auf dem Weg zur Brose-Arena sehr erfreuen", sagte Bayerns Bau- und Verkehrsminister Dr. Hans Reichhart.

Besonders die langen Staus, die sich an Spieltagen rund um die Brose-Arena ergeben, sollen durch die S-Bahn-Haltestelle verringert werden. "Wir wollen den öffentlichen Nahverkehr attraktiver machen und möglichst viel Verkehr von der Straße auf die Schiene verlagern. Ein neuer Haltepunkt im S-Bahn-Netz ist ein wichtiger Schritt in diese Richtung", so Reichhart.

Nächste Schritte erst 2020

Die Deutsche Bahn strebt eine Erreichung des Planrechts für das Jahr 2020 an. Somit wird die Umsetzung der Haltestelle noch einige Zeit dauern, Fahrgäste aus dem Süden der Stadt und Basketballfans müssen sich vorerst weiter gedulden.

Die Reaktionen auf die jüngsten Entwicklungen sind trotzdem positiv: "Das ist eine gute Nachricht für die Menschen aus Bamberg und der Region. Damit gewinnt Bamberg als Verkehrsknoten durch zusätzliche Verbindungen im Fern- und Nahverkehr an Bedeutung", erklärt Bayerns Gesundheitsministerin Melanie Huml. "Auch für den Stadtteil Gereuth-Hochgericht und das noch zu entwickelnde Konversionsgelände Muna ist der neue S-Bahn-Haltepunkt ‚Bamberg-Süd‘ von großem Vorteil."

Bilderstrecke zum Thema Mehr Sitzplätze: Diese Škoda-Züge düsen ab 2019 nach München Mit fast dreijähriger Verspätung gehen die neuen Regio-Fahrzeuge des tschechischen Herstellers Škoda auf Strecke. Die Züge sind bis zu 200 Kilometer pro Stunde schnell und schaffen die Prestigestrecke Nürnberg-München in 1.45 Stunden. Der München-Nürnberg-Express will außerdem mit neuen Garnituren punkten und bietet zudem 676 statt der bisherigen 413 Plätze. Wir haben uns in den Zügen umgesehen.



vah