Plötzlicher Kindstod: Präventionsansatz aus Bamberg

BAMBERG - Mit einer speziellen Untersuchung bei Neugeborenen ist es Medizinern gelungen, die Zahl der plötzlichen Kindstode im Raum Bamberg deutlich zu senken.

Rund 300 Säuglinge sterben jedes Jahr in Deutschland am plötzlichen Kindstod. Um das zu verhindern, setzen Bamberger Ärzte auf eine spezielle Untersuchung – mit Erfolg. Foto: Frank Rumpenhorst/dpa



Es passiert im Schlaf, mal im Bett, mal im Tragetuch, beim Nickerchen am Mittag oder nachts. Das Kind hört unbemerkt auf zu atmen – und stirbt. Für die Eltern ist der plötzliche Kindstod schlicht eine Katastrophe, für Mediziner immer noch oft ein Rätsel.

Zwar sank die Zahl der Fälle in den vergangenen Jahren, da viele frischgebackene Eltern offenbar dem Rat der Kinderärzte folgten: Lasst eure Babys nicht auf dem Bauch schlafen! Nehmt einen Schlafsack statt einer Decke! Lasst die Kleinen im Eltern-Schlafzimmer ruhen, aber stets im eigenen Bettchen! Dennoch sterben nach wie vor jedes Jahr etwa 300 Säuglinge in Deutschland am fachsprachlich SIDS abgekürzten Syndrom ("sudden infant death syndrome").

Hoffnung, die Zahl der SIDS-Fälle weiter senken zu können, macht nun eine Studie aus Bamberg. Diese legt nahe, dass eine für Säuglinge unbedenkliche Untersuchung, die sogenannte Dopplersonografie, SIDS-Risikopatienten zu identifizieren hilft – und ihnen auf diese Weise das Leben rettet. Zwischen 1998 bis 2017 starben demnach im Raum Bamberg an SIDS nur zwei von über 33.000 dergestalt untersuchten Kinder, bei denen das Screening keine Auffälligkeiten gezeigt hatte.

Minderdurchblutung als Risiko

Das Klinikum Bamberg bietet – nach eigenen Angaben als einzige Klinik Deutschlands – seit dem Jahr 1998 allen Eltern an, bei ihren Neugeborenen die Blutströmung in den Hirnbasisgefäßen messen zu lassen. Diese Gefäße versorgen den Hirnstamm, dem Sitz des Atem- und Kreislaufzentrums, mit Blut. Mit Hilfe der für das Baby schmerzfreien, unschädlichen Methode kann nachgewiesen werden, ob die Blutströmung in den Gefäßen abhängig von der Körperlage und Drehung des Kopfes ist.

Bei Risikopatienten kann es in Bauchlage und bei einer Drehung des Kopfes zu einem starken Abfall der Blutströmung in den Hirnbasisarterien kommen, die Gefahr des plötzlichen Kindstods steigt in der Folge. "Aufgrund des Screenings konnten wir 90 Prozent der plötzlichen Kindstode in Bamberg verhindern", sagt Karl Heinz Deeg. Der Professor ist Chefarzt der Bamberger Kinderklinik. Zeigt die Untersuchung, dass ein Kind ein SIDS-Risikopatient ist, erhalten die Eltern beispielsweise einen Überwachungsmonitor mit nach Hause, der Atemund Herzgeräusche kontrolliert, oder ein spezielles Lagerungskissen, das das zu weite Drehen des Kopfes verhindert.

