Polizei: Bei Scheßlitz gestürzter Biker ist am Leben

Erneut schwerer Unfall am Würgauer Berg - Zusammenstoß mit Traktor - vor 1 Stunde

SCHESSLITZ - Erneut hat sich am Würgauer Berg bei Scheßlitz ein schwerer Motorradunfall ereignet. Ein Biker stieß aus bisher unbekannter Ursache mit einem Traktor zusammen. Ein Hubschrauber brachte den Mann in ein Klinikum. Zunächst hatte es geheißen, der Mann sei dort gestorben. Das ist jedoch nicht richtig, stellte ein Polizeisprecher klar.

Der Motorradfahrer erlitt bei dem Zusammenstoß schwere Verletzungen. © NEWS5 / Herse



Der Motorradfahrer erlitt bei dem Zusammenstoß schwere Verletzungen. Foto: NEWS5 / Herse



Gegen 16.15 Uhr am Samstag war ein Mann mit seinem Motorrad auf der B22 unterwegs. "Aus bislang noch unbekannter Ursache fuhr er auf einen stehenden oder sehr langsam fahrenden Traktor auf", sagte Jürgen Stadter, Sprecher des Polizeipräsidiums Oberfranken.

Laut Stadter erlitt der Biker bei dem Unfall schwere Verletzungen. Ein Rettungshubschrauber brachte ihn in ein Krankenhaus. Die Beamten zogen einen Sachverständigen zur Klärung der Unfallursache hinzu. Die B22 war während der Unfallaufnahme und zur Bergung der Fahrzeuge vier Stunden lang gesperrt.

Hier geht es zu allen aktuellen Polizeimeldungen.

Anmerkung der Redaktion:

In einer früheren Version dieses Artikels hatten wir berichtet, der Motorradfahrer sei im Krankenhaus an seinen schweren Verletzungen gestorben. Dies hatte uns gegen 18 Uhr ein Beamter der Polizeiinspektion Bamberg-Land auf telefonische Anfrage hin so mitgeteilt. Diese Information sei falsch, wie Jürgen Stadter, Pressesprecher des Polizeipräsidiums Oberfranken, auf Nachfrage erklärte.