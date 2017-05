Polizeieinsätze in Bamberg und Umgebung

Aktionen laufen wohl aktuell noch - Keine Gefahr für die Bevölkerung - vor 1 Stunde

BAMBERG - Am Dienstagvormittag kam es im Großraum Bamberg zu Polizeieinsätzen. Was hinter den wohl aktuell noch laufenden Aktionen steckt, ist derzeit noch unklar. Die Polizei will im Laufe des Tages Informationen darüber veröffentlichen.

Am Dienstag kam es im Großraum Bamberg zu kriminalpolizeilichen Maßnahmen, wie eine Sprecherin der Polizei der Pressestelle Oberfranken bestätigte. Die Aktionen laufen wohl aktuell noch, für die Bevölkerung soll zu keinem Zeitpunkt eine Gefahr bestanden haben. Im Laufe des Tages will die Pressestelle weitere Informationen über die Einsätze bekannt geben.

