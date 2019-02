Eine Frau war am frühen Freitagmorgen mit ihrem Auto im Landkreis Bamberg unterwegs, als sie mit dem Fahrzeug auf der schneebedeckten Fahrbahn ins Rutschen geriet. Der Wagen landete auf dem Dach und mitten in einem Bach. Glücklicherweise blieb sie bei dem Unfall unverletzt.

Im Rahmen der "Connected Tour" machte die erfolgreichste Turnshow Europas, das "Feuerwerk der Turnkunst" Station in Bamberg. In der ausverkauften Brose Arena zogen die Künstlerinnen und Künstler die Zuschauer in ihren Bann und verzauberten mit abwechslungsreichen Turnacts sowie großartigen Showelementen. Fotos sagen mehr als Worte: Sehen Sie hier einige Impressionen des Abends.

Zahlreiche Tangueros und Tangueras sind am Samstag in Bamberg zum ersten Ball des Jahres des Vereins "Tango y más" erschienen. In den Haas-Sälen wurde bis spät in die Nacht getanzt.