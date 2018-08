In der Nacht zum Donnerstag herrschte in der Brennerstraße in Bamberg Aufregung: Aus einem Schlot der Mälzerei Weyermann loderten gegen 3 Uhr meterhohe Flammen - die Feuerwehr rückte mit einem Großaufgebot von 120 Einsatzkräften an. Die Feuerwehrkräfte waren bis in die Mittagsstunden vor Ort, um das Feuer komplett abzulöschen. Die Ursache für den Brand ist offenbar ein technischer Defekt an einer Maschine.