Rekord für die Bamberger Kurzfilmtage

Filmfestival verzeichnet Besucherrekord- Verleihung des "Bamberger Reiters" - vor 5 Stunden

BAMBERG - Ob Kurzspielfilm, Animationsfilm, Dokumentarfilm, Experimentalfilm oder Kinderfilm - Bamberg wurde in der vergangenen Woche wieder Schauplatz für eine bunte Mischung an unterschiedlichsten Kurzfilmen aller Art. In diesem Jahr besuchte eine Rekordzahl an Zuschauern die einwöchigen 28. Bamberger Kurzfilmtage, die am Sonntag mit der Preisverleihung endeten.

Der Filmdrama "Watu Wote" von Katja Benrath erhielt den Publikumspreis der diesjährigen Bamberger Kurzfilmtage - und ist bei den Academy Awards am 04. März in L.A. für den Oscar nominiert. © Bamberger Kurzfilmtage



Der Filmdrama "Watu Wote" von Katja Benrath erhielt den Publikumspreis der diesjährigen Bamberger Kurzfilmtage - und ist bei den Academy Awards am 04. März in L.A. für den Oscar nominiert. Foto: Bamberger Kurzfilmtage



Seit 1991 findet das Filmfestival "Bamberger Kurzfilmtage" in der oberfränkischen Domstadt statt und lockt mit mehr als 40 Veranstaltungen und über 100 Filmen zahlreiche Besucher in die Kinos. Über 70 Filmemacher aus Deutschland, Österreich, Südtirol, der Schweiz und Luxemburg präsentierten auch in diesem Jahr vom 22. bis zum 28. Januar ihre aktuellen Produktionen. Das deutschsprachige Filmfest konnte heuer einen Besucherrekord verzeichnen: Fast 6000 Filmfans besuchten die Vorstellungen. Zu einem echten Publikumserfolg entwickelte sich die Filmschau "Bamberg in historischen Filmaufnahmen" in der Stadtbücherei - die Veranstalter zählten über 800 Zuschauer.

Verleihung des "Bamberger Reiters"

Die Veranstalter der Bamberger Kurzfilmtage konnten sich in diesem Jahr über einen Zuschauerrekord freuen: Fast 6000 Filmfans besuchten die Vorstellungen. © Bamberger Kurzfilmtage



Die Veranstalter der Bamberger Kurzfilmtage konnten sich in diesem Jahr über einen Zuschauerrekord freuen: Fast 6000 Filmfans besuchten die Vorstellungen. Foto: Bamberger Kurzfilmtage



Das einwöchige Festival endete in traditioneller Manier mit dem Küren der Preisträgerinnen und Preisträger. Der "Bamberger Reiter" - eine Skulptur, die jedes Jahr vom fränkischen Bildhauer Adelbert Heil als Unikat angefertigt wird, aus Schokolade ausgegossen und mit Gold überzogen wird, wird in den Kategorien Spielfilm, Dokumentarfilm, Kinderfilm, Animations-/Experimentalfilm und Regionalfilm von einer dreiköpfigen Experten-Jury verliehen. Hinzu kommt der Preis der Jugendjury und der Publikumspreis.

Von Bamberg zu den Oscars

Für eine besondere Überraschung sorgte die Vergabe des Publikumspreises. Das in Kenia spielende Filmdrama "Watu Wote" von Katja Benrath (Hamburg Media School) erhielt nicht nur den "Bamberger Reiter" des Publikums, sondern ist auch bei den diesjährigen Academy Awards am 04. März in Los Angeles für den Oscar nominiert. Gleichzeitig entstand die Produktion unter Bamberger Beteiligung. Jonas Rosen aus Bamberg übernahm beim Filmdreh in Kenia die Produktionsleitung. Und noch ein Bamberger gewann einen Preis: Christian Beyer konnte mit seinem Dokumentarfilm "Ernten was man sät" über den Bamberger Selbsterntegarten den Regionalfilmpreis gewinnen.

Weitere Preisträger sind :

Sebastian Mayr - "All the tired horses": Bester Kurzspielfilm

Anna Bergmann -"The man is big": Bester Animationsfilm

Maximilian Conway - "Mr. Uppercut - How to be a Champion": Bester Dokumentarfilm

Sophie Linnebaum - "PIX": Preis der Jugendjury

Julia Ocker - "Ameise": Bester Kinderfilm

Chinesisches Filmfestival im Februar

Und Bamberg bleibt Film-Hochburg: Auf die bekannten Bamberger Kurzfilmtage folgt bereits im Februar der nächste Kino-Höhepunkt: Vom 04. bis zum 07. Februar 2018 findet im Lichtspielhaus Bamberg erstmalig das Chinesische Filmfestival "CHINO" statt - Studentinnen und Studenten des Studiengangs Literatur und Medien der Uni Bamberg haben es sich zur Aufgabe gemacht, die chinesische Filmkunst ins deutsche Kino zu bringen und zeigen vier Tage lang ein umfangreiches Programm, ergänzt durch Workshops und Podiumsdiskussionen.

Katja Kiesel