Großeinsatz in der Nacht zum Sonntag nahe Memmelsdorf (Landkreis Bamberg): Auf einer Kreuzung waren ein Seat und ein Ford frontal zusammengestoßen. Die beiden Fahrzeuge waren derart ineinander verkeilt, dass die Feuerwehr mit schwerem Gerät anrücken musste. Fünf Personen wurden bei dem Unfall verletzt.

Am späten Dienstagabend tönten Sirenen weit über den Bamberger Maximiliansplatz, auch Blaulicht war zu sehen: In dem Bereich rund um die Stadtverwaltung war ein Feuer gemeldet worden. Die Einsatzkräfte entdeckten schließlich die Flammen, die im Innenhof des Rathauses ausgebrochen waren. Das Feuer loderte in zwei Mülltonnen, konnte jedoch rasch abgelöscht werden. Die Ursache ist noch unklar, der Schaden liegt bei rund 5000 Euro.