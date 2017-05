Sandkerwa 2017: Das sagen die Gewerbetreibenden

Gastronomiebetreiber und Standbetreiber stehen einstimmig hinter Bürgerverein - vor 4 Stunden

BAMBERG - Die Nachricht, der Bürgerverein werde die diesjährige 67. Sandkerwa nicht ausrichten, verbreitete sich vor knapp zwei Wochen wie ein Lauffeuer. Bei der Stadt stieß die Verkündung auf Überraschung, bei den Bürgern vor allem auf Trauer um die Bamberger Traditionsveranstaltung. Doch was sagen eigentlich die Gastronomen der Sandstraße zu dem möglichen Kerwa-Aus?

Die Gastronomiebetreiber der Sandstraße zeigen einstimmig Solidarität mit dem Bürgerverein in Bezug auf die Absage der Sandkerwa. © Jule Dressler



Die Gastronomiebetreiber der Sandstraße zeigen einstimmig Solidarität mit dem Bürgerverein in Bezug auf die Absage der Sandkerwa. Foto: Jule Dressler



Die Sandkerwa ist ein Highlight des Bamberger Sommers, zieht seit Jahren unzählige Besucher und Touristen in die Domstadt und sorgt in der Hotel- und Gastronomie-Branche für Rekordumsätze. Doch: "Ganz so einfach ist es nicht", betont Ambros Mahr, Inhaber des Ambräusianums in der Sandstraße und zweifacher Standbetreiber während der Kerwa.

"Die Sandkerwa bedeutet auch einen immensen Aufwand. Zusätzliche Mitarbeiter, extra Sicherheitspersonal, die Standkosten und der normale Umsatzausfall machen diese Tage zu einem extrem risikoreichen Zubrot und nicht immer macht hierbei jeder Gewinn".

Sand-Gastronomen an einem Tisch

Dieser Meinung sind auch die anderen Gastronomen im Sand - neben dem Ambräusianum haben sich deswegen unter anderem das Schlenkerla, der Stilbruch, die Sodabar, das Rothenschild und der Kachelofen letzte Woche zusammen an einen Tisch gesetzt.

Das Ambräusianum steht mit Inhaber Ambros Mahr, wie der Großteil der Sandgastronomen, hinter dem Bürgerverein. © Katja Kiesel



Das Ambräusianum steht mit Inhaber Ambros Mahr, wie der Großteil der Sandgastronomen, hinter dem Bürgerverein. Foto: Katja Kiesel



Zum Sprecher der Wirte im Sand wurde Florian Müller gewählt, Inhaber des Ahörnla und der Fruchtbar in der Sandstraße und Vorstand des Hotel- und Gaststättenverbands Bamberg. Er unterstreicht die Worte Mahrs: "Wir stehen hier einstimmig hinter dem Bürgerverein und der Sandkerwa GmbH und können deren Entscheidung nachvollziehen. Wir möchten außerdem keine feindliche Übernahme stattfinden lassen, entweder die Sandkerwa findet zusammen mit dem Bürgerverein statt oder gar nicht."

Die Sand-Gastronomen wollen sich in den kommenden Wochen erneut treffen und gemeinsam mit der Sandkerwa GmbH über die Zukunft des beliebten Volksfestes sprechen - "allerdings ohne Druck auszuüben für eine diesjährige Ausrichtung, es geht um ein offenes Gespräch. Natürlich finden auch wir es schade, wenn die Sandkerwa dieses Jahr nicht stattfindet, aber wenn es einmal nicht geht, geht es eben nicht".

Verständnis auch beim Einzelhandel

Auch im "Dirndl-Lirium" des Kaufhaus Schrill in der Sandstraße zeigt man Verständnis für die Ehrenamtlichen. © Katja Kiesel



Auch im "Dirndl-Lirium" des Kaufhaus Schrill in der Sandstraße zeigt man Verständnis für die Ehrenamtlichen. Foto: Katja Kiesel



Neben Gastronomie und Feier-Locations ist in der Sandstraße auch Einzelhandel beheimatet, wie zum Beispiel das Kaufhaus Schrill. "Um die Zeit der Sandkerwa herum ist das dazugehörige Dirndl-Lirium natürlich besonders gut besucht", so Mitarbeiterin Johanna Wagner-Zangl.

Gerade dann ist die Nachfrage nach passender Tracht oder Accessoires besonders groß und auch bei den Touristen sehr beliebt und bedeutet für das Kaufhaus ein Umsatzplus. Trotzdem stößt man auch hier auf Verständnis: "Die Gründe sind nachvollziehbar", findet Wagner-Zangl. "Eine solche Massenveranstaltung, die die Sandkerwa mittlerweile ist, als ehrenamtlicher Verein auszurichten, ist eine riesige Verantwortung und schwierig zu stemmen".

Heute Abend wollen sich der Bürgerverein Sand und die Stadt mit Oberbürgermeister Andreas Starke nochmals zusammensetzen und erneut über die Sandkerwa 2017 verhandeln.

Katja Kiesel