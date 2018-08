Sandkerwa Bamberg 2018: Die wichtigsten Daten

BAMBERG - Die Sandkerwa wurde gerettet! Und steht nun schon direkt vor der Tür. Wann es wo losgeht, wie Sie am besten zum Festplatz gelangen und vieles mehr, erfahren Sie hier.

Ganz Franken freut sich auf die Sandkerwa in Bamberg, welche dieses Jahr wieder stattfindet. Foto: Leona Treutwein



Nach einem Jahr Pause kehrt sie wieder zurück: Die Bamberger Sandkerwa. 2018 steht damit die 68. Runde an. Vom 23. bis zum 27. August findet das Treiben in der historischen Altstadt rund um die Sandstraße statt.

Ein Jahr ohne Kerwa

2017 mussten die Bamberger und Franken auf die schöne Kirchweih zum ersten Mal seit fast 70 Jahren verzichten. Grund dafür waren die notwendigen Sicherheitsvorkehrungen und finanzielle Risiken. Für dieses Jahr haben sich jedoch Stadt und Bürgerverein geeinigt und die Sandkerwa damit gerettet.

Mit dem Bus entspannt zur Kerwa

In Zusammenarbeit mit mehreren Busunternehmen organisiert das Landratsamt wieder den alljährlichen Sandkerwa-Express, der für einen sicheren Hin- und Rücktransport sorgt und den Kerwa-Besuchern auch noch die Parkplatzsucherei erspart. Wo und wann genau der Sandkerwa-Express fährt, erfahren Sie hier.

Viel Rahmenprogramm

Der Festbetrieb legt am Donnerstag (23. August) richtig los. Zunächst findet von 13 bis 14.30 Uhr ein Kindernachmittag im Festzelt am Leinritt statt. Offiziell eröffnet wird die 68. Sandkerwa um 18 Uhr im Festzelt.

Der Kerwa-Freitag (24. August) beginnt um 17.30 Uhr mit einem Standkonzert am Markusplatz. Von dort aus zieht dann der Festzug zum Kirchweihbaum, welcher ab 18 Uhr geschmückt wird. Im Anschluss wird der Sandschützenkönig und die Sandschützenkönigin 2018 verkündet.

Samstag (25. August) gibt es im Zusammenhang mit der 68. Sandkerwa ab 14.30 Uhr ein Schüler- und Jugendfischerstechen auf der Regnitz. Für die Freunde der Musik gibt es zudem um 15 Uhr ein Orgelkonzert im Kaiserdom.

Am Sonntag (26. August) gibt es für alle Frühaufsteher um 9.30 Uhr einen Festgottesdienst am Elisabethenplatz. Wer danach immer noch in Feierlaune ist, kann ab 11 Uhr zum Sandkerwa Frühshoppen im Festgebiet kommen. Um 14.30 Uhr geht es dann weiter mit dem Aufmarsch zum 66. Fischerstechen. Beginn ist in der Steinertstraße, Ende am Festzelt am Regnitzufer. Darauf folgt das eigentliche Fischerstechen.

Abschließend geht es am Montag (27. August) nochmal richtig rund in Bamberg. Um 15 Uhr versammeln sich die Kleinen zum Kinder-Hahnenschlag am Markusplatz. Die Großen finden sich ab 17.45 Uhr an der unteren Brücke ein zum Aufmarsch für den um 18 Uhr startenden Hahnenschlag vor der Elisabethenkirche. Krönender Abschluss ist ein großes Feuerwerk um 22 Uhr auf der Regnitz.

