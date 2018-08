Sandkerwa Bamberg: Veranstalter sind zufrieden

"Polizei und Rettungsdienst hatten kaum etwas zu tun" - vor 44 Minuten

BAMBERG - Schon vor dem Ende der Bamberger Sandkerwa am Montagabend haben die Veranstalter sich "rundum zufrieden" gezeigt.

Man gehe von mehr als 200.000 Besuchern aus, sagte Horst Feulner, Geschäftsführer der Bamberg Congress + Event GmbH. Die städtische Gesellschaft hat in diesem Jahr erstmals gemeinsam mit ehrenamtlichen Helfern eines Bürgervereins das Traditionsvolksfest organisiert. Die Bamberger Polizei registrierte an den Kirchweihtagen nur wenige Einsätze.

Das Wetter habe weitgehend mitgespielt, sagte Feulner weiter. Die Sandkerwa hatte am Donnerstagabend begonnen. Im vergangenen Jahr war das Volksfest ausgefallen, weil der Bürgerverein wegen der gestiegenen Sicherheitsanforderungen finanzielle Risiken gefürchtet hatte.

