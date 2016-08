Sandkerwa: Fliegende Fäuste und Promille-Unfälle

Schlägereien, Belästigung und ein Brückensprung - der zweite Tag der Sandkerwa - vor 2 Stunden

BAMBERG - Heiße Temperaturen, reichlich Durst: Auf der Bamberger Sandkerwa herrscht reges Treiben, die Straftaten halten sich aber in Grenzen. Ein paar Unruhestifter gibt es dem aktuellen Polizeibericht zufolge aber trotzdem.

Auf der Bamberger Sandkerwa geht es nach Polizeiangaben bisher zwar "ruhig" zu, einige Übeltäter hat das Fest aber dennoch parat. 20 Einsätze gab es am zweiten Kirchweihtag zu verzeichnen - Brückenspringer sind erneut negativ aufgefallen. Drei Personen - darunter zwei Frauen (28 und 29 Jahre) und ein 32-Jähriger - wagten den Sprung in die Regnitz. Der Ort des Tiefflugs war jedoch die Kettenbrücke, was natürlich verboten ist. Außerdem wurde bei dem Mann ein verbotenes Einhandmesser sichergestellt.

In der Langen Straße ist eine 26-Jährige von einem Mann belästigt worden. Der 20-Jährige soll zuvor reichlich getrunken haben und soll der Frau in den Schritt gegriffen haben. Zudem versuchte er die Kirchweihbesucherin zu küssen. Wenig später wurde in Gewahrsam genommen - allerdings wegen einer ganz anderen Angelegenheit, denn gegen den 26-Jährigen lag ein Haftbefehl vor.

Auf der Kettenbrücke kam es zu einer Auseinandersetzung zwischen drei Männern. Gegen 2.30 Uhr eskalierte ein Streit über ein weggeschobenes Fahrrad. Ein 23-Jähriger eilte seinem Bruder herbei, der gerade angegriffen wurde. Dabei erlitt er von einem ebenfalls 23 Jahre alten Schläger einen Schlag gegen die Nase. Der Angreifer muss sich wegen Körperverletzung verantworten.

Einem 17-Jährigen wurde am Markusplatz gegen 0.40 Uhr mit der Faust ins Gesicht geschlagen, ein anderer Passant konnte sich mit fast zwei Promille nicht mehr am Rad halten, stürzte und zog sich einige Platz- und Schürfwunden zu. Der Radler muss sich nun auch wegen Trunkenheit im Verkehr verantworten.

Ein wenig skurriler wurde es dann doch nochmal: Ein Mann wurde von einer Streife beim Klau einer Warnbarke erwischt. Als die Beamten den 19-Jährigen in Gewahrsam nehmen wollten, leistete der Übeltäter Widerstand und wollte einen Polizisten schlagen - verfehlte aber. Seinen Rausch durfte er damit in der Haft ausschlafen.

