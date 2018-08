Sandkerwa: Polizei kämpft mit Schlägern und Wildpinklern

Behörden sprechen von einem friedlichen Samstag - allerdings mit Ausnahmen - vor 59 Minuten

BAMBERG - Die Bamberger Sandkerwa ist nach einem Jahr Abstinenz zurück, das spürt auch die Polizei. Zwar bleibt es bei dem Fest bislang ruhig - besonders Wildpinkler und einige wenige Schläger machen den Beamten aber jede Menge Arbeit.

Plötzlich wurde es kühl. Die Kaltfront, die am Samstagmorgen in Franken einzog, hatte auch Bamberg und seine Sandkerwa nicht verschont. Für die Polizei ein glücklicher Umstand, denn: "Entsprechend zügig war der Abmarsch der Besucher nach Einsetzen der Sperrzeit." Gerade dann habe man oft Probleme mit Feiernden, die kein Ende finden. Auch die Besucherzahl fiel am Samstag, so schätzt es die Polizei, etwas niedriger aus als am Vortag.

Arbeit hatten die Beamten dennoch. Die Polizei spricht zwar von einem "unproblematischen" Tag, doch es habe auch "Schattenseiten gegeben", wie es in einer Pressemitteilung heißt. Ein offensichtlich unter Drogen stehender Mann etwa bedrohte am Obstmarkt Polizisten, wurde dabei auch handgreiflich. Verletzt wurde allerdings keiner der Beamten. Bei ihm wurde eine kleinere Menge Cannabis gefunden. Außerdem, fasst die Polizei zusammen, habe man mehrere "Wildpinkler" aus dem Verkehr gezogen und diverse Streitigkeiten unterbunden. Zudem wurden ein Sachbeschädiger und zwei Fahrrad-Diebe auf frischer Tat ertappt.

