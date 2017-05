Scheßlitz: Biker stirbt nach Zusammenstoß mit Traktor

Würgauer Berg wird erneut zum Verhängnis - Mann verstarb im Klinikum - vor 28 Minuten

SCHESSLITZ - Schock für die Einsatzkräfte am Samstagnachmittag bei Scheßlitz: Ein Motorradfahrer stieß am Würgauer Berg aus bisher unbekannter Ursache mit einem Traktor zusammen. Der Mann starb an seinen schweren Verletzungen, die er sich bei dem Unfall zugezogen hatte.

Der Motorradfahrer erlitt bei dem Zusammenstoß schwere Verletzungen. Foto: NEWS5 / Herse



Gegen 16 Uhr fuhr der Mann mit seinem Motorrad auf der B22. Am Würgauer Berg kam es aus bislang unbekannter Ursache zum Zusammenstoß mit einem Traktor. Der Biker erlitt bei dem Unfall schwere Verletzungen. Er kam noch mit einem Rettungshubschrauber ins Klinikum, erlag dort jedoch seinen Verletzungen. Die Polizei zog einen Sachverständigen zur Klärung der Unfallursache hinzu.

Weitere Informationen folgen in Kürze.

