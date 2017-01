Scheune in Flammen: Zwei Menschen verletzt, Bulle tot

BAMBERG - Großeinsatz zu Neujahr im Landkreis Bamberg: Über 100 Feuerwehrleute eilten unmittelbar nach dem Jahreswechsel nach Melkendorf - dort brannte eine Scheune völlig aus. Zwei Menschen wurde verletzt, ein Jungbulle starb in den Flammen. War die Ursache ein querfliegender Feuerwerkskörper?

Eine Rauchsäule stand in der Silvesternacht über dem kleinen Örtchen Melkendorf, nur wenige Kilometer entfernt von Bamberg in Oberfranken. Dort stand kurz nach 0.00 Uhr eine Scheune in der Lindacher Straße völlig in Flammen, Feuer schoss aus dem Dachstuhl. Etwa 100 Einsatzkräfte aus dem Umland eilten nach Melkendorf. "Der Funkenflug war sehr groß", sagte Bernhard Ziegmann, Kreisbrandrat der Feuerwehr Bamberg noch in der Nacht. "Die Hauptgefahr bestand darin, dass neben der Scheune auch Wohngebäude angrenzen."

Die Feuerwehr aber dämmte den Brand ein. Zwei Menschen wurden dennoch verletzt - sie erlitten leichte Rausgasvergiftungen, wie es in einer Pressemitteilung der Polizei heißt. Tiere, die in der Scheune untergebracht waren, wurden rechtzeitig ins Freie gebracht. Ein Jungbulle allerdings wurde durch das Feuer schwer verletzt und musste wenig später von einem Tierarzt eingeschläfert werden.

Derzeit schätzt die Polizei den Sachschaden auf rund 100.000 Euro. Brandermittler sollen jetzt klären, ob womöglich ein Feuerwerkskörper für das Feuer verantwortlich war.

