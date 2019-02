Schluss mit Kohle: 1000 Menschen demonstrieren in Bamberg

BAMBERG - Sie haben die Klimapolitik der Bundesregierung satt: In Bamberg protestierten rund 1000 Menschen gegen Energie aus Kohle und Luftverpestung. Ihre klare Botschaft: Wirtschaftswachstum in Deutschland darf es nicht um jeden Preis geben.

"Rettet das Klima", "Ethik und Moral über Kapital" oder "Save our planet" - die Demonstranten fanden klare Worte. Foto: Piak Mistele



Initiiert wurde die Demonstration unter anderem vom Bamberger Ableger von "Fridays für Future". Dort werden seit Wochen Schülerstreiks für das Klima organisiert. Der Protest am Samstag richtete sich ausdrücklich aber nicht nur an Jugendliche, sondern "Menschen allen Alters", wie es in dem Aufruf heißt. Konkret prangern die Demonstranten den erst 2038 geplanten Kohleausstieg an, der den Klimawandel nur beschleunige.

Die Polizei spricht von rund 1000 Teilnehmern, die Veranstalter von rund 1500. Die Kundgebung zog quer durch die Bamberger Innenstadt. "Während der Versammlung kam es aufgrund notwendiger Verkehrssperrungen immer wieder zu Verkehrsbehinderungen entlang der Aufzugsstrecke", teilt das Präsidium Oberfranken mit. Aber: "Da es im gesamten Verlauf der Versammlung friedlich blieb und es zu keinerlei Zwischenfällen kam, zieht die Polizei eine positive Bilanz."

