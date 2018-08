Schlüsselfeld: Diebe bauen Baugerüst ab und stehlen es

SCHLÜSSELFELD - Diebe haben in der Nacht vom dritten auf den vierten August ein Baugerüst in Schlüsselfeld im Landkreis Bamberg gestohlen. Das 280 Quadratmeter große Gerüst wurde abgebaut und danach wohl mit einem Lastwagen abtransportiert.

Im Zeitraum von Freitag kurz nach Mitternacht bis 3.15 Uhr haben Unbekannte auf einem Baustellengelände in der Straße "Am Roßberg" in Schlüsselfeld ein Baugerüst gestohlen. Wahrscheinlich mehrere Personen bauten das fünf Etagen hohe und sieben Felder lange Gerüst ab. Für den Abtransport, so vermutet die Polizei, war ein Lastwagen oder zumindest ein großeres Fahrzeug mit Anhänger notwendig.

Zeugen, die in der Tatnacht etwas bemerkt haben , sollen sich mit der Kripo Bamberg unter der Nummer 0951/9129491 in Verbindung setzen.

