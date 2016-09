Schüsse in Bamberg: Streit zwischen Männern eskaliert

29-Jähriger sitzt mittlerweile in Untersuchungshaft

BAMBERG - Weil ein Hund ohne Leine durch Bamberg lief, verschärfte sich ein Streit zwischen zwei Männern. Ein 29-Jähriger schlug seinem Gegenüber mit der Faust ins Gesicht und fuhr mit dem Rad davon. Wenige Tage später trafen sich die beiden wieder. Dann fielen Schüsse.

Ein erstes Mal gerieten die beiden Männer nach Polizeiinformationen am Freitag, 2. September, um kurz nach 8 Uhr in der Bamberger Hainstraße aneinander. Auslöser für den Streit war ein freilaufender Hund. Ein 29-Jährige schlug deshalb einem 58-Jährigen mit der Faust ins Gesicht und fuhr anschließend mit dem Fahrrad davon.

Die Tätlichkeit sollte jedoch ein Nachspiel haben. Als sich die beiden Hundebesitzer am Montagabend in der Nähe des Hainbades erneut begegneten, fuhr der 29-Jähriger mit dem Fahrrad direkt auf seinen Kontrahenten zu. Daraufhin zückte der 58-Jährige eine Gaspistole und schoss auf den jungen Mann. Der wiederum attackierte sein Gegenüber mit einem abmontierten Fahrradständer, den er griffbereit im Rucksack dabei hatte. Damit verletzte er den Mann schwer an den Armen. Doch das ließ sich der 58-Jährige nicht gefallen: Er feuert mehrere Schüsse in Richtung des 29-Jährigen ab, der dadurch Hautreizungen erlitt. Beide Männer begaben sich laut Polizei im Anschluss in ärztliche Behandlung.

Kriminalpolizei und Staatsanwaltschaft Bamberg haben die Ermittlungen wegen eines versuchten Tötungsdeliktes aufgenommen. Wie die Polizei mitteilt, erging gegen den 29-jährigen Bamberger am Donnerstag Untersuchungshaftbefehl. Er sitzt mittlerweile in einer Justizvollzugsanstalt ein.

Zeugen, die auf die beiden Hundebesitzer, von denen einer einen auffälligen Dobermann mitführte, aufmerksam geworden sind, oder die Hinweise zu den Auseinandersetzungen geben können, werden gebeten, sich mit der Kripo in Bamberg unter der Telefon 0951/9129-491 in Verbindung zu setzen.

