Schwarzer Rauch: Commerzbank in Bamberg evakuiert

Straße komplett gesperrt: Starke Verkehrsbehinderungen in der Innenstadt - vor 1 Stunde

BAMBERG - Schwarzer Rauch in der Bamberger Commerzbank-Filiale: Der Brand breitete sich am Mittwoch schnell über einzelne Teile des Gebäudes aus und verursachte einen hohen Sachschaden im fünfstelligen Bereich. Vor allem für den Verkehr hatte das Folgen.

Kurzzeitiges Chaos in den Straßen der Bamberger Innenstadt: Ausgelöst wurden die örtlichen Verkehrsbehinderungen durch eine Sperre der Feuerwehr, die am frühen Donnerstagnachmittag gegen 13.30 Uhr zu einem Brand in einer Filiale der Bamberger Commerzbank in der Willy-Lessing-Straße gerufen wurde. Nachdem das Feuer gelöscht wurde, mussten die Einsatzkräfte das Gebäude noch über längere Zeit auslüften, da der Rauch zu starker Rußbildung geführt hatte.

Laut der Polizei befanden sich aufgrund der Mittagspause nur 15 Mitarbeiter in der Bank, die ohne Verletzungen in Sicherheit gebracht werden konnten. Allerdings entstand durch den Brand Sachschaden im fünfstelligen Bereich: Nach Angaben der Polizei handelt es sich um mehr als 50.000 Euro.

Nach bisherigen Erkenntnissen wurde der Brand durch einen Defekt im Sicherungskasten, der sich in einem Großraumbüro im Erdgeschoss befand, ausgelöst. Das dort entstandene Feuer breitete sich rasch weiter zur Zwischendecke aus und setzte einen Teil des Gebäudes in Flammen.

