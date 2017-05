In einer Kurve kollidierten zwei Motorradfahrer, die sich entgegenkamen: Ein 19-jähriger Motorradfahrer wollte offenbar nach links in einen Feldweg abbiegen und übersah dabei einen entgegenkommenden 23-jährigen Motorradfahrer. Beide wurden bei dem Zusammenstoß lebensgefährlich verletzt. Auf einer nahen Wiese landeten zwei Rettungshubschrauber, die die Verletzten in eine Klinik brachten. © NEWS5 / Herse