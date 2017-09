Sexspielchen im Auto: Mann sitzt nackt auf Beifahrersitz

Bamberger Polizei ermittelt wegen Exhibitionismus gegen ein Paar - vor 1 Stunde

BAMBERG - Ungewöhnlicher Wochenendausflug in Bamberg: Am Samstagnachmittag machte eine Passantin eine etwas andere Entdeckung. In einem Auto, das an ihr vorbei fuhr, saß ein nackter Mann - neben ihm, am Steuer, eine Frau. Jetzt ermittelt die Polizei.

Als das Auto an der Passantin vorbeifuhr, entdeckte sie den seltsamen Umstand: Neben der unauffälligen Frau am Steuer saß ein Mann mittleren Alters, der der Passantin durch seine Nacktheit in Erinnerung blieb, heißt es in der Mitteilung der Polizei. Während der Fahrt habe er fortlaufend eindeutige Handbewegungen durchgeführt.

Die Passantin meldete den Vorfall umgehend bei der Polizei, die das Paar anhand des Nummernschildes identifizieren konnte. Die Beamten ermitteln nun wegen exhibitionistischer Handlungen gegen die beiden.

