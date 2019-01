Spektakulärer Einbruch in Bamberg: SUV fährt in Juweliergeschäft

BAMBERG - In einem Juweliergeschäft mitten in der Bamberger Innenstadt haben Unbekannte in der Nacht zum Montag wohl Schmuck in Millionenhöhe erbeutet. Sie durchbrachen mit einem roten SUV die Fensterscheibe des Ladens, so die Polizei. Nun sind die Täter auf der Flucht.

Laut Angaben der Polizei sind die Täter am frühen Montagmorgen gegen 4 Uhr mit einem geklauten, roten Mazda CX5 rückwärts in die Fensterscheibe eines Juweliergeschäfts am Grünen Markt gefahren. Drei Männer drangen daraufhin in das Geschäft ein und brachen sämtliche Vitrinen auf, aus denen sie Schmuck und Uhren im Wert von etwa einer Million Euro entwendet haben sollen, wie Radio Bamberg berichtet. Danach flüchteten die Täter mit dem Mazda in unbekannte Richtung.

Sofort hat die Polizei Oberfranken eine Großfahndung gestartet, bei der unter anderem auch ein Hubschrauber zum Einsatz kam. Kurz nach 6 Uhr entdeckte dann ein Anwohner das verlassene Tatfahrzeug in der Hainstraße nahe dem Schönleinsplatz und verständigte die Polizei. Ermittler der Spurensicherung nahmen den Mazda sofort genau unter die Lupe: Den Wagen sollen die Einbrecher wohl in der Nacht zuvor vor einem Anwesen in der Bahnhofstraße in Strullendorf entwendet haben. Aufgrund der brachialen Gewalt, mit der die Männer bei ihrem Einbruch vorgegangen sind, entstand an dem Juweliergeschäft ein Sachschaden von etwa 20.000 Euro.

Die Kriminalpolizei Bamberg hat vor Ort die Ermittlungen übernommen und bittet die Bevölkerung um Hinweise. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei handelt es sich bei den Tätern um vier Männer, die bei dem Einbruch allesamt vermummt waren.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Bamberg unter der Telefonnummer 0951/9129-491 zu melden.

