Startschuss: Spatenstich am Bamberger Ulanenpark

Baubeginn neues Stadtteilzentrum - auch Fassade soll begrünt werden - vor 50 Minuten

BAMBERG - Der erste Schritt ist getan: Mit dem Spatenstich am Bamberger Ulanenpark wurde am 9. Dezember 2016 der Startschuss für das Bauprojekt gegeben. Ein neues Stadtteilzentrum soll auf dem ehemaligen Glaskontor-Gelände in der Bamberger Wunderburg entstehen. Die Grundsteinlegung ist für das Frühjahr 2017 geplant.

Mit dem Spatenstich ist der Startschuss für das Bauprojekt Ulanenpark auf dem ehemaligen Glaskontor-Gelände in der Bamberger Wunderburg gefallen. © Stadt Bamberg



Mit dem Spatenstich ist der Startschuss für das Bauprojekt Ulanenpark auf dem ehemaligen Glaskontor-Gelände in der Bamberger Wunderburg gefallen. Foto: Stadt Bamberg



Es kann losgehen - Bambergs größter Innenstadtbrache nach dem ERBA- und dem Schaeffler-Gelände wird bis zum Sommer 2018 neues Leben eingehaucht. Auf der Fläche des ehemaligen Glaskontor-Gelände soll ein neues Stadtteilzentrum entstehen.

Wohn- und Geschäftshaus

Die Mischimmobilie an der Ecke Jägerstraße/Kapellenstraße soll sich mit einem modernen, puristischen Look und vertikaler Fassadenbegrünung optimal in das Stadtbild einfügen. © Stadt Bamberg



Die Mischimmobilie an der Ecke Jägerstraße/Kapellenstraße soll sich mit einem modernen, puristischen Look und vertikaler Fassadenbegrünung optimal in das Stadtbild einfügen. Foto: Stadt Bamberg



Der Erlanger Immobilienentwickler Sontowski & Partner wird als erstes Projekt eine Misch-Immobilie errichten. Sie besteht aus insgesamt 54 Wohnungen in den Geschossen eins bis drei mit einer Größe von je 30 bis 120 Quadratmetern. Im Erdgeschoss, auf einer Fläche von 1200 Quadratmetern, wird ein REWE-Supermarkt einziehen. Eine Tiefgarage und ebenerdige Stellplatzfläche bieten Platz für 160 Autos. Die Grundsteinlegung ist bereits für das Frühjahr 2017 geplant, das Richtfest soll im November desselben Jahres stattfinden.

Fassadenbegrünung

Dr. Matthias Hubert, Geschäftsführender Gesellschafter der sontowski & partner GmbH spricht von einem "modernen Look" des neuen Gebäudes, der "neue Akzente" schaffen soll.

Das Architekturbüro Mütze und Gunkel hat den Bau entworfen, "unaufdringlich puristisch" und mit der besonderen vertikalen Fassadenbegrünung soll es sich in das Stadtbild einfügen.

Gesundheitszentrum

Der Bau des zweiten Projekts, das in Zusammenarbeit der Stadtbau GmbH und der Sozialstiftung entstehen soll, wird ebenfalls 2017 beginnen. Geplant ist ein Gesundheitszentrum, das neben Allgemein- und Fachärztepraxen eine Apotheke sowie Physiotherapie-Angebote, eine sporttherapeutische Trainingswelt und auch seniorengerechte Apartments beherbergen wird.

Katja Kiesel