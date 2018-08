Stoschek sorgt für Aufsehen: Im Amphibienauto zur Sandkerwa

Ungewöhnliche Anreise des Brose-Unternehmers hat beinahe schon Tradition - vor 2 Stunden

BAMBERG - Es hat beinahe schon Tradition: Mit einem Amphibienfahrzeug schipperte Brose-Miteigentümer Michael Stoschek auch bei dieser Sandkerwa über die Regnitz und sorgte mit seinem außergewöhnlichen Transportmittel für Staunen.

Er liebt den ganz großen Auftritt: Wie bereits seit einigen Jahren, sorgte Brose-Unternehmer Michael Stoschek auch bei dieser Sandkerwa für Aufsehen. Mit einem Amphibienfahrzeug legte er an einem Steg am Sand an - und besuchte das traditionelle Volksfest.