Vermutlich vier Männer fuhren am frühen Montagmorgen mit einem gestohlenen Geländewagen rückwärts in die Eingangstür eines Bamberger Juwelierladens. Dann brachen sie die Vitrinen auf und entwendeten Uhren und Schmuck im Wert von wohl einer Millionen Euro. Die Polizei fahndete mit einem Polizeihubschrauber nach den Tätern und bittet die Bevölkerung um Hinweise.

Mit voller Wucht steuerte ein Mann am Mittag des Heiligabends grundlos auf Autos zu und rammte diese. Als die Polizei vor Ort eintraf, ergriff der Mann die Flucht und fuhr in eine Sackgasse. Dort bog er in ein Privatgrundstück ein, wo er mit seinem Geländewagen auf eine Treppe kam. Erst dort fand seine Irrfahrt ein Ende.