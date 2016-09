Technik-Panne: Auto brennt in Bamberger Garage aus

Defekt in Motorraum löst Brand aus - Keine Verletzten - vor 1 Stunde

BAMBERG - Wie üblich wurde das Auto am Dienstag in seiner Garage im Bamberger Ortsteil Wildensorg abgestellt. Doch plötzlich fing das Fahrzeug Feuer und brannte vollständig aus.

Gegen 19.50 Uhr fing das Auto in der Hauptstraße in Bamberg Feuer. Laut Polizei habe ein technischer Defekt im Motorraum den Brand entzündet. Ein Fremdverschulden wird ausgeschlossen. Auch wurde niemand bei dem Brand verletzt. Das Auto und Gartengeräte, die sich in der Garage befanden, wurden völlig zerstört.

Die Ständige Wache Bamberg sowie die Löschgruppe 8 hatten das Feuer schnell unter Kontrolle. Nach ersten Schätzungen dürfte sich der entstandene Schaden auf mindestens 20.000 Euro belaufen.

