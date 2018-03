Die Strecke in der Fränkischen Schweiz am Würgauer Berg ist berüchtigt: Immer wieder kommt es an der kurvenreichen Strecke zu Unfällen. An das dortige Fahrverbot an Feiertagen hielten sich am Karfreitag einige Fahrer nicht. Die Polizei führte Verkehrskontrollen durch. © NEWS5 / Merzbach