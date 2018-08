Trümmerfeld auf Kreuzung: Fünf Verletzte bei Memmelsdorf

Seat und Ford stießen in der Nacht zum Sonntag frontal zusammen - vor 1 Stunde

MEMMELSDORF - Die Einsatzkräfte in Memmelsdorf (Landkreis Bamberg) hatten in der Nacht zum Sonntag alle Hände voll zu tun. Auf einer Kreuzung waren ein Ford und ein Seat frontal zusammengestoßen. Die Fahrzeuge waren so ineinander verkeilt, dass die Feuerwehr mit schwerem Gerät anrücken musste. Fünf Insassen wurden bei dem Unfall verletzt.

Die Frontalkollision ereignete sich auf einer Kreuzung zwischen Memmelsdorf und Lichteneiche. Wie die Polizei berichtet, wollte ein 19-Jähriger mit seinem Seat in Richtung Pöbeldorf abbiegen. Dabei übersah er allerdings eine 50-jährige Fordfahrerin, die ihm entgegenkam. Die beiden Fahrzeuge stießen frontal zusammen. Dabei verkeilten sie sich derart ineinander, dass die Feuerwehr mit schwerem Gerät anrücken musste.

Die Fordfahrerin kam mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Der Fahrer des Seat sowie vier weitere Insassen erlitten laut Polizei leichte Verletzungen. An den beiden Autos entstand ein Totalschaden in Höhe von zirka 50.000 Euro. Beide Pkws mussten abgeschleppt werden. Die Kreuzung war zur Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge komplett gesperrt.

