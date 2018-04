Über zwei Promille: Betrunkener geht auf Polizisten los

Mann attackierte Passanten - Streife musste Pfefferspray einsetzen - vor 1 Stunde

BAMBERG - Am frühen Samstagmorgen hatte es die Polizei in Bamberg mit einem besonders rabiaten Betrunkenen zu tun. Der Mann schrie auf eine weinende Frau ein, ging Passanten an und ließ auch kein gutes Haar an den Polizisten. Vielleicht lag es ja am Alkoholpegel von über zwei Promille.

Gegen 3.50 Uhr riefen Passanten die Polizei in die Bamberger Kleberstraße. Dort kauerte nach einem Bericht der Beamten eine weinende Frau am Boden. Ihr männlicher Begleiter schrie lautstark herum, Passanten mussten ihn zurückhalten.

Allerdings ließ sich der Mann auch nicht von der Polizeistreife beruhigen. Vielmehr fing er unvermittelt an, die Beamten zu beleidigen. Zudem ging er einen weiteren Zeugen an und attackierte die Einsatzkräfte. Nur mit Hilfe von Pfefferspray konnten die Beamten den aggressiven Mann überwältigen.

Die Polizisten blieben unverletzt. Der Betrunkene musste zum Abbau seiner Aggressionen die Nacht in einer Zelle verbringen. Sein Alkoholpegel von 2,08 Promille dürfte dabei ebenso eine Rolle gespielt haben.

Hier geht es zu allen aktuellen Polizeimeldungen.