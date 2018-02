Unbekannter prügelt Bamberger krankenhausreif

Aus einem Handgemenge wurde schnell blutiger Ernst - vor 4 Stunden

BAMBERG - Am frühen Samstagmorgen gerieten zwei Männer in Bamberg aneinander. Einer der Beiden endete im Krankenhaus.

Gegen 4.00 Uhr kam es zwischen einem 34-jährigen Bamberger und einem bisher Unbekannten am Samstag zu einer Auseinandersetzung. In der Oberen Sandstraße in Bamberg, zwischen den Gaststätten "Sound-n-Arts" und "Pizzini", entstand zunächst ein Handgemenge.

Dieses schaukelte sich jedoch so hoch, dass der Unbekannte dem Bamberger einen dermaßen gewaltsamen Schlag verpasste, dass er stürzte und Verletzungen im Gesicht davon trug. Sie waren so schwer, dass der 34-Jährige anschließend im Klinikum Bamberg behandelt werden mussten.

Zeugen, die Angaben zu der Auseinandersetzung oder dem Unbekannten schläger machen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0951/9129210 mit der Polizie Bamberg in Verbindung zu setzen.

Hier geht es zu allen aktuellen Polizeimeldungen.