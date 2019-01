In den frühen Dienstagmorgenstunden war ein Brummifahrer mit seinem Gliederzug auf der A70 von Schweinfurt kommend in Richtung Bamberg unterwegs. © NEWS5 / Merzbach

"Connected Tour": Feuerwerk der Turnkunst verzaubert Bamberg Im Rahmen der "Connected Tour" machte die erfolgreichste Turnshow Europas, das "Feuerwerk der Turnkunst" Station in Bamberg. In der ausverkauften Brose Arena zogen die Künstlerinnen und Künstler die Zuschauer in ihren Bann und verzauberten mit abwechslungsreichen Turnacts sowie großartigen Showelementen. Fotos sagen mehr als Worte: Sehen Sie hier einige Impressionen des Abends.

Bamberg: Einbrecher fahren mit SUV in Juweliergeschäft Vermutlich vier Männer fuhren am frühen Montagmorgen mit einem gestohlenen Geländewagen rückwärts in die Eingangstür eines Bamberger Juwelierladens. Dann brachen sie die Vitrinen auf und entwendeten Uhren und Schmuck im Wert von wohl einer Millionen Euro. Die Polizei fahndete mit einem Polizeihubschrauber nach den Tätern und bittet die Bevölkerung um Hinweise.