Unfall in Bamberg: Seniorin legt ihr Auto auf die Seite

Autofahrerin eingeklemmt - Feuerwehr kämpfte mit beengten Platzverhältnissen - vor 1 Stunde

BAMBERG - Ein ungewöhnlicher Anblick war dieser Unfall wohl auch für die Feuerwehr: Am frühen Samstagabend brachte eine ältere Dame ihren Audi aus noch ungeklärter Ursache in eine sehr missliche Lage. Die Feuerwehr musste kommen, um die Fahrerin zu befreien.

Plötzlich lag der Audi auf der Seite, nachdem der Wagen auf eine Treppe geraten war. Die Fahrerin musste von der Feuerwehr befreit werden. © NEWS5 / Merzbach



Plötzlich lag der Audi auf der Seite, nachdem der Wagen auf eine Treppe geraten war. Die Fahrerin musste von der Feuerwehr befreit werden. Foto: NEWS5 / Merzbach



Ein außergewöhnlicher Unfall ereignete sich am Samstagabend in der Bamberger Altstadt in der Maternstraße: Mit ihrem Audi war eine ältere Dame auf dem Domberg unterwegs. In der schmalen Gasse geriet ihr Wagen unter noch nicht näher geklärten Umständen von der Fahrbahn ab und fuhr mit den Rädern auf eine Hauseingangstreppe. Dadurch schaukelte sich das Auto auf, prallte gegen einen links geparkten Wagen und kippte nach rechts auf die Seite in Richtung Stadtmauer. Dort blieb der Audi auf der Beifahrerseite liegen.

Die Frau konnte sich nicht aus eigener Kraft befreien, weshalb die Feuerwehr anrückte. Auch die Einsatzkräfte kämpften mit den beengten Platzverhältnissen in der schmalen Gasse, es gelang ihnen aber schließlich, die alte Dame aus ihrer misslichen Lage zu befreien. Sie erlitt leichte Verletzungen. Die Polizei beziffert den Sachschaden auf rund 20.000 Euro.

Hier geht es zu allen aktuellen Polizeimeldungen.

Dieser Artikel wurde am 28. Januar 2018 um 10.25 Uhr aktualisiert.