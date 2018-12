Unfallserie sorgt für Verkehrschaos auf A70 und A73

Insgesamt 19 Fahrzeuge waren in den Unfällen verwickelt - vor 1 Stunde

BAMBERG - Eine Serie von Verkehrsunfällen sorgte am Montagmorgen im Berufsverkehr für einen kilometerlangen Stau auf den Autobahnen 70 und 73 am Kreuz Bamberg. Bei den acht Verkehrsunfällen waren insgesamt 19 Fahrzeuge beteiligt.

Die Unfallserie begann gegen 6.30 Uhr auf der A 73 in Fahrtrichtung Süden: Im dichten Berufsverkehr ist ein 26-Jähriger zwischen dem Autobahnkreuz Bamberg und der Anschlussstelle Memmelsdorf auf einen Mercedes aufgefahren. In Folge kam es im Rückstau zu weiteren Auffahrunfällen mit vier Autos. Dabei wurden laut Angaben der Polizei vier Personen leicht verletzt.

Zwei weitere Auffahrunfälle ereigneten sich kurz darauf im Bereich der Anschlussstelle Kemmern und kurz vor dem Autobahnkreuz. An der Auffahrt Memmelsdorf touchierte außerdem ein Lkw beim Einfahren auf die Autobahn einen Pkw. Zur gleichen Zeit prallte auf der A70 auf Höhe Oberhaid in Fahrtrichtung Bamberg ein 21-Jähriger mit seinem BMW alleinbeteiligt in die Mittelschutzplanke. Wie die Polizei schreibt, hatte der 21-Jährige zuvor mit "seiner Wasserflasche hantiert" und war dadurch abgelenkt.

Elf Kilometer Stau im Pendlerverkehr

Etwa einer Stunde später kam es dann im zähfließenden Verkehr in Fahrtrichtung Schweinfurt auf Höhe Hallstadt zu zwei Auffahrunfällen. Insgesamt entstand laut Angaben der Polizei ein Sachschaden von mindestens 110.000 Euro, mehrere Unfallfahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

Wegen der Unfallserie kam es bis 10 Uhr auf der A73 in Richtung Süden zu einem Rückstau von bis zu elf Kilometern. Auch die A70 war am Kreuz Bamberg von den Beeinträchtigungen betroffen.

jm