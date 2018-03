Urteil gegen Bamberger Ex-Chefarzt rechtskräftig

Wegen schwerer Vergewaltigung wurde der Mediziner schon 2016 verurteilt - vor 32 Minuten

BAMBERG - Das Landgericht Bamberg belangte den damaligen Chefarzt wegen schweren Vergewaltigungen. Schon im Oktober 2016 wurde das Urteil gesprochen, seit Donnerstag ist es rechtskräftig.

Der angeklagte ehemalige Chefarzt, wurde 2016 wegen schwerer Vergewaltigung in mehreren Fällen vom Oberlandesgerichtes in Bamberg angeklagt. Das damals verhängte Urteil ist seit Donnerstag rechtskräftig. © Nicolas Armer/dpa



Der angeklagte ehemalige Chefarzt, wurde 2016 wegen schwerer Vergewaltigung in mehreren Fällen vom Oberlandesgerichtes in Bamberg angeklagt. Das damals verhängte Urteil ist seit Donnerstag rechtskräftig. Foto: Nicolas Armer/dpa



Das Urteil gegen einen ehemaligen Chefarzt des Klinikums Bamberg wegen schwerer Vergewaltigung und weiterer Vergehen ist rechtskräftig. Der Mann war im Oktober 2016 vom Landgericht Bamberg zu sieben Jahren und neun Monaten Haft verurteilt worden. Er hatte erfolglos Revision beim Bundesgerichtshof eingelegt.

Nun hat zudem die Staatsanwaltschaft Bamberg ihre Revision zurückgenommen, wie sie am Donnerstag mitteilte. Das Urteil ist damit rechtskräftig. Das Landgericht Bamberg sah es im Oktober 2016 als erwiesen an, dass der Mediziner zwischen 2008 und 2014 zwölf Frauen – darunter auch Patientinnen – betäubt und einige mit Gegenständen oder einem Finger vergewaltigt hatte. Zudem soll er die Patentochter seiner Frau heimlich gefilmt haben.

Der frühere Chefarzt hatte zugegeben, die Bilder und Videos gemacht zu haben, ein sexuelles Motiv aber bestritten: Er habe neue Behandlungsmethoden gegen Beckenvenenthrombosen erproben wollen. Verurteilt wurde er wegen schwerer Vergewaltigung in sechs Fällen und schwerer sexueller Nötigung in fünf Fällen, zudem wegen schweren sexuellen Missbrauchs, gefährlicher Körperverletzung und Verletzung des höchstpersönlichen Lebensbereichs in mehreren Fällen. Das Gericht verhängte ein fünfjähriges Berufsverbot.

dpa