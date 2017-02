Vater und Söhne attackieren Ehepaar mit Eisenstangen

35-Jähriger wurde schwer verletzt, seine Frau leichter - vor 48 Minuten

BAMBERG - Ein Ehepaar ist in einer Bamberger Flüchtlingsunterkunft mit einem Vater und dessen zwei jugendlichen Söhnen aneinander geraten. Sie wurden offenbar mit Eisenstangen verprügelt und dabei verletzt.

Am Samstagnachmittag fiel einer Streifenbesatzung der 35-jährige Mazedonier auf, weil er aus einer Wunde am Kopf stark blutete. Nach den bisherigen Erkenntnissen der Polizei waren er und seine 30-jährige Frau mit den zwei Jugendlichen im Alter von 14 und 15 Jahren und deren 35-jährigen Vater in Streit geraten. Die Situation spitzte sich daraufhin immer weiter zu. Die drei Tatverdächtigen, der Vater und seine Söhne, schlugen im Verlauf der Auseinandersetzung offenbar schließlich sogar mit Eisenstangen auf das Ehepaar ein.

Rettungskräfte brachten den blutenden Mann in ein Krankenhaus. Auch seine Frau wurde verletzt.

Die drei Tatverdächtigen wurden kurz darauf nahe des Tatorts vorläufig festgenommen. Die Jugendlichen hatten die mutmaßlichen Tatwaffen, zwei Eisenstangen, noch dabei.

Die Kriminalpolizei Bamberg ermittelt. Ein Arzt der Rechtsmedizin begutachtete zudem die Verletzungen des 35-jährigen Opfers.

Inzwischen erging Untersuchungshaftbefehl gegen die drei Tatverdächtigen wegen versuchten Totschlags und gefährlicher Körperverletzung. Beamte brachten sie am Sonntag in verschiedene Justizvollzugsanstalten.

vb