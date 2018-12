Vierjährige rennt auf Straße und wird verletzt

MARKTREDWITZ - Am Mittwoch wurde die Polizei Marktredwitz zu einem Unfall an der Kreuzstraße in Marktredwitz gerufen, weil ein Kind angefahren worden ist.

Ein vier Jahre altes Mädchen war mit seiner Mutter unterwegs, als es sich von der Hand losriss. Wie Zeugen beobachteten sei das Kind zwischen geparkten Autos auf die Kreuzstraße gerannt. Auf der Straße fuhr gerade ein Mercedes vorbei. Der 27-jährige Fahrer hat noch ausweichen und damit einen Frontalzusammenstoß vermeiden können. Durch "diese geistesgegenwärtige Reaktion", wie die Polizei Marktredwitz in einer Pressemitteilung schreibt, hat der Mann Schlimmeres verhindert.

Er streifte das Mädchen dennoch leicht mit dem rechten Außenspiegel seines Autos. So erlitt die Vierjährige lediglich eine Beule am Kopf und eine Verletzung am Unterschenkel.

Am Auto entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 200 Euro. Die Polizei Marktredwitz legt nun die Unfallanzeige der Staatsanwaltschaft zur Prüfung vor.

