In der Nacht zum Samstag ist ein 14-Jähriger bei einem Verkehrsunfall in Strullendorf tödlich verletzt worden. Der Jugendliche war auf dem Nachhauseweg von einer Feier am Sportplatz, als ihn ein 18-Jähriger mit seinem VW Cabriolet frontal erfasste. Trotz zahlreicher Reanimationsversuche erlag der 14-Jährige noch an der Unfallstelle seinen schweren Kopfverletzungen.