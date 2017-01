Auf der A73 in Richtung Nürnberg wurde am Mittwochmittag eine Frau in ihrem Auto eingeklemmt. Weil ihr Wagen eine Panne hatte, stellte sie ihr Fahrzeug auf dem Standstreifen ab. Ein Sattelzug rammte den Wagen, die Frau verletzte sich durch den Unfall mittelschwer. © NEWS5 / Merzbach