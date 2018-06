Von Auto erfasst: 14-Jähriger stirbt bei Strullendorf

Jugendlicher erlitt schwere Kopfverletzungen - Fahrer war offenbar alkoholisiert

STRULLENDORF - Eine Feier am Sportplatz in Strullendorf (Lkr. Bamberg) hat in der Nacht zum Samstag ein tragisches Ende genommen: Ein 14-Jähriger wurde auf dem Weg nach Hause frontal von einem Auto erfasst. Er erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen.

Bilderstrecke zum Thema Tödlicher Verkehrsunfall: Autofahrer erfasst 14-Jährigen in Strullendorf In der Nacht zum Samstag ist ein 14-Jähriger bei einem Verkehrsunfall in Strullendorf tödlich verletzt worden. Der Jugendliche war auf dem Nachhauseweg von einer Feier am Sportplatz, als ihn ein 18-Jähriger mit seinem VW Cabriolet frontal erfasste. Trotz zahlreicher Reanimationsversuche erlag der 14-Jährige noch an der Unfallstelle seinen schweren Kopfverletzungen.



Gegen 23.30 Uhr war eine Personengruppe, unter der sich auch der 14-Jährige befand, laut Polizei auf dem Nachhauseweg von der Feier am Sportplatz. In der Straße "Auweg" kam es kurz darauf zu dem tödlichen Unfall. Ein 18-Jähriger erfasste den Jugendlichen frontal mit seinem VW Golf Cabriolet.

Der 14-Jährige kam nach dem Aufprall am Fahrbahnrand mit schwersten Kopfverletzungen zum Liegen. Trotz der Reanimationsversuche der hinzugerufenen Rettungskräfte und eines Notarztes starb er noch an der Unfallstelle.

Der 18-Jährige und sein Beifahrer erlitten einen Schock. Polizisten stellten bei dem Fahrer Anzeichen von Alkoholkonsum fest. Die Beamten ordneten daraufhin eine Blutentnahme an und stellten den Führerschein sicher.

Zur Klärung der genauen Unfallursache zog die Staatsanwaltschaft einen Gutachter hinzu. Die Freiwillige Feuerwehr Strullendorf war zur Absicherung und Ausleuchtung der Unfallstelle mit zahlreichen Kräften vor Ort. Zur Betreuung der Angehörigen und Zeugen war ein Kriseninterventionsteam im Einsatz.

