Fünf Jahre lang stand das Kaufhaus "Atrium" in Bamberg komplett leer. Nur noch das Cinestar im Obergeschoss wird betrieben. Nun ist endlich ein Umbau für das Gebäude in Sicht.

Die Strecke in der Fränkischen Schweiz am Würgauer Berg ist berüchtigt: Immer wieder kommt es an der kurvenreichen Strecke zu Unfällen. An das dortige Fahrverbot an Feiertagen hielten sich am Karfreitag einige Fahrer nicht. Die Polizei führte Verkehrskontrollen durch.