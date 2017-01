Am frühen Dienstagabend ist eine 56-Jährige in ihrem VW Polo aus noch ungeklärter Ursache von der Autobahn abgekommen. Ihr Wagen geriet auf der Autobahn A70 ins Schleudern und überschlug sich danach. Die Frau wurde mit mittelschweren Verletzungen in eine nahegelegene Klinik gebracht. © NEWS5 / Herse